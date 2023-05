Thannhausen

Soll der Stadtrat Thannhausen seinen Schulverbandsräten Weisungen erteilen?

Die Mittelschule in Thannhausen soll generalsaniert werden. Über ein Weisungsrecht an die Schulverbandsräte diskutierte jetzt der Stadtrat.

Plus Der Stadtrat Thannhausen spricht seinen Schulverbandsräten das Vertrauen aus. Die Sanierung der Mittelschule erweist sich günstiger als der Neubau.

Das Vertrauen ausgesprochen hat der Stadtrat Thannhausen jüngst in der Stadtratssitzung seinen Schulverbandsräten. Anlass war ein Antrag von Stadtrat Meinhard Veth (Grüne). Dieser wollte die Vertreterinnen und Vertreter des Gremiums wissen lassen, dass der Stadtrat per Gesetz bei den Schulverbandsräten sein Weisungsrecht ausüben könne. Es folgte eine lange Diskussion darüber, wie man verfahren solle. Bekanntlich steht der Stadt Thannhausen die Sanierung der Mittelschule bevor - ein Projekt, das Millionen Euro verschlingen und die Haushaltskasse auch in den kommenden Jahren erheblich belasten wird.

Im Schulverband, dem die umliegenden Gemeinden, deren junge Einwohnerinnen und Einwohner die Mittelschule in der Mindelstadt besuchen, angehören, werden die Entscheidungen zur Zukunft des Schulgebäudes getroffen. In dem neunsitzigen Gremium hat Thannhausen drei Stimmen. Laut Artikel 33 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommTG) hat der Stadtrat das Weisungsrecht, wie Verbandsräte in der Verbandsversammlung abzustimmen haben. Die Angelegenheiten im Mittelschulverband seien von grundsätzlicher Bedeutung, so Veth in seinem Schreiben. Er monierte darin auch, dass die Verbandsräte ihrer Verpflichtung nicht nachgekommen seien, den Stadtrat angemessen über die Investition beim Mittelschulverband zu informieren. Das solle in einer Stadtratssitzung geschehen, beantragte Veth in seinem Schreiben an Bürgermeister Alois Held. Auch solle eventuell über Weisungen für das Abstimmungsverhalten der Thannhauser Vertreter im Schulverband entschieden werden.

