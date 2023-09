Thannhausen

Stadlerstift Thannhausen: Seit 150 Jahren im Dienst der Menschen

Plus Mit einem feierlichen Festakt und einem Tag der offenen Tür beging das Thannhauser Stadlerstift den 150. Jahrestag seines Bestehens.

Die im Jahr 1873 nach vielen Verhandlungen, Rückschlägen und Irritationen eingeweihte Armen- und Krankenstiftung ist in Thannhausen heute ein modernes Seniorenzentrum mit Altenheim-, Pflege- und Kurzzeitpflegezimmern sowie betreuten Wohnungen unter der Verwaltung des Landkreises. In den vergangenen 150 Jahren hat sich die Situation der Kranken und Armen in Deutschland maßgeblich geändert und die von dem gebürtigen Thannhauser Franz Xaver Stadler gegründete Stiftung hat sich den Entwicklungen angepasst.

Eine soziale Einrichtung mit Nächstenliebe

Thannhausen verdankt dem großzügigen Augsburger Unternehmer eine Liegenschaft an der Mindel, an der eine Senioreneinrichtung und ein Kindergarten wesentliche soziale Aufgaben einer Stadt erfüllen. Doch geht es nicht nur um die wirtschaftliche Betrachtung sozialer Einrichtungen, die ihre Wurzeln in einer Stiftung haben, die vor der Übernahme sozialer Verantwortung durch den Staat entstand. Wie Landrat Hans Reichhart in seinen Grußworten betonte, bedeuten 150 Jahre Stadlerstift auch 150 Jahre Dienst an Menschen, die Hilfe brauchen. Hier erhalten auch diejenigen Unterstützung, die niemanden haben, der sich um sie kümmert. Träger solcher Einrichtungen können nur die „Hardware“ liefern, die Sorge, die Nächstenliebe, den Dienst am Menschen, müssen die leisten, die vor Ort für die Bewohner des Hauses da sind.

