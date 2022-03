Stadtrat billigt die Entwürfe für den Bürgersolarpark bei Burg

Ein Sondergebiet Freiflächenfotovoltaik soll östlich vom Thannhauser Stadtteil Burg entstehen. Welche Pläne im Stadtrat Thannhausen nun erörtert wurden.

Wieder einen Schritt weiter ist man mit dem „Bürgersolarpark Burg“ in der Stadt Thannhausen. In der jüngsten Sitzung des Stadtrats Thannhausen erläuterte Geograf Peter Wolpert vom Büro Kling Consult in Krumbach den Vorentwurf für das Bauleitplanverfahren für die Flächen östlich des Stadtteils Burg für ein „Sondergebiet Freiflächenfotovoltaikanlage Burg an der Nachstettener Straße“. Parallel dazu wurde auch der entsprechende Vorentwurf für die Änderung des Flächennutzungsplans erläutert. Die Stadträte erhielten dazu umfangreiche Unterlagen. Die Entwürfe berücksichtigen die voraussichtlichen Umwelteinwirkungen des geplanten Vorhabens auf Menschen, Tiere und Pflanzen sowie Boden, Wasser, Klima Landschaft und Kultur im Vergleich zur bisherigen Nutzung.

Knapp zehn Hektar sollen bei Thannhausen für Solarenergie genutzt werden

Die Anlage soll auf drei Flurnummern auf rund 10,8 Hektar Fläche realisiert werden, die bisher intensiv ackerbaulich genutzt wurden. Rund 9,4 Hektar davon könnten mit Solarmodulen bestückt werden, die nach Süden ausgerichtet sind und einen Reihenabstand von drei Metern haben. Das Plangebiet liegt am südöstlichen Rand des Gemeindegebiets von Thannhausen, rund 500 Meter östlich des Stadtteils Burg. Auf 200 Quadratmetern sollen ein Betriebsgebäude und Großspeicheranlagen für den Strom platziert werden.

Die Anlage wird zum freien Gelände hin eingegrünt und soll auch Wildbienen- und Schmetterlingsfreundlich mit Pflanzen bestückt werden. Ein Zaun um die Anlage wird so gestaltet, dass Kleintiere unten durchschlüpfen können. Erschlossen wird die Anlage über die Nachstettener Straße und die umgebenden Wirtschaftswege. Nach der Nutzung der Flächen zur Fotovoltaiknutzung (Laufzeit in der Regel rund 30 Jahre) kann das Gebiet wieder als landwirtschaftliche Fläche genutzt werden.

Beide Vorentwürfe billigte der Stadtrat jeweils einstimmig. Nun können die Entwürfe der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, die sich am Planverfahren beteiligen kann.

