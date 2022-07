Stadtrat Thannhausen debattiert über Entlastung für Bürger

Plus Die Inflation belastet die Menschen in ganz Deutschland. Ein Thannhauser Stadtrat macht sich stark für eine Entlastung der Bürgerinnen und Bürger seitens der Stadt. Wie sein Vorschlag dafür aussieht.

Sorgen macht Stadtrat Meinhard Veth in Thannhausen die Inflation mit einer "bedenklichen Einkommens- und Vermögensentwertung, insbesondere bei Haushalten mit niedrigem oder mittlerem Einkommen". Für die Grünen stellte er darum in der jüngsten Stadtratssitzung einen Antrag, dass die Stadt die Bürgerinnen und Bürger doch finanziell entlasten solle.