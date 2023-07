Thannhausen

vor 47 Min.

Straßenbau am Augsburger Berg in Thannhausen

Sanierungsarbeiten im Bereich der alten B300 am Augsburger Berg stehen ab Mitte nächster Woche in Thannhausen an.

Plus Ab der nächsten Wochen müssen Verkehrsteilnehmer in Thannhausen mit Umleitungen rechnen. Welche Sanierungsmaßnahmen erledigt werden.

Von Annegret Döring Artikel anhören Shape

Auf Behinderungen einstellen müssen sich Verkehrsteilnehmer in Thannhausen ab etwa Mitte der Nächsten Woche. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, gibt es Sanierungsarbeiten im Bereich der alten B300 am Augsburger Berg. Wenn die Arbeiten dort abgeschlossen sind geht es weiter mit Straßensanierungen in der Riedhofstraße und der Edelstetter Straße. Den genauen Zeitplan konnte die Stadt noch nicht mitteilen, weil noch auf die entsprechenden verkehrsrechtlichen Anordnungen aus dem Landratsamt gewartet wird. Diese sind erforderlich, weil die Augsburger Straße am oberen Ende in die neue B300 mündet und unten in der Stadtmitte in die Staatsstraße 2025, die die Stadt von Norden nach Süden durchzieht.

Die Arbeiten sind bereits länger in Planung und stammen noch aus der Zeit, als am Augsburger Berg noch die Bundesstraße verlief. Straßenbaulastträger war damals der Bund. Und auch die Riedhofstraße die im weiteren Verlauf Edelstetter Straße heißt war früher nicht Gemeindestraße sondern die Staatsstraße 2023. Im Rahmen der Umstufungsvereinbarung zu Gemeindestraßen aus dem Jahr 2019 war zwischen den alten Straßenbaulastträgern Bundesrepublik Deutschland und Freistaat Bayern mit der Stadt Thannhausen im Jahr 2019 vereinbart worden, dass der sogenannte Instandhaltungsrückstand der Straßen noch bezahlt wird. Die Stadt hat dafür bereits Geld erhalten. Nun wird es eingesetzt und die Straßen werden saniert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen