Straßenbauarbeiten in Thannhausen sind im Zeitplan

Am Dienstag geht es in der Riedhofstraße in Thannhausen los. Außerdem beginnt bald die Sanierung der Bayersrieder Straße.

Die Erneuerung der Deckschicht am Augsburger Berg in Thannhausen liegt gut im Zeitplan. Laut Manfred Raupach vom städtischen Bauamt soll die Straße bereits zum Wochenende wieder befahrbar sein. Anfang nächster Woche stehen noch Restarbeiten wie Markierung sowie die Fertigstellung des Geh- und Radwegs an.

Bereits am Dienstag beginnen dann die Straßenbauarbeiten in der Riedhofstraße in Thannhausen. Diese sind laut Raupach etwas umfangreicher, da unter anderem auch das fehlende Gehwegstück von der Mindelbrücke an der Wiesenthalstraße in südlicher Richtung ergänzt wird. Außerdem werden neue Straßenlaternen aufgestellt oder bestehende energetisch ertüchtigt. Rund drei Wochen sind für die Maßnahmen geplant. Der Abschnitt der Edelstetter-Straße zwischen Badstraße und Kreisverkehr wird Anfang September erneuert. Ebenfalls in Kürze beginnt außerdem die Sanierung der Bayersrieder Straße. Diese soll im Oktober abgeschlossen sein.

