Straßensanierungsarbeiten im Stadtgebiet Thannhausen 

Auf Umleitungen müssen sich Autofahrer in Thannhausen demnächst gefasst machen. In der Stadt werden verschiedene Straßen saniert.

In Kürze wird im Bereich der B 300 am Augsburger Berg in Thannhausen, in der Riedhofstraße sowie in Teilbereichen der Edelstetter Straße die Fahrbahn erneuert. Für die daraus entstehenden Beeinträchtigungen bittet die Stadt Thannhausen um Verständnis. Man sei bemüht, die Arbeiten schnellstmöglich auszuführen, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung der Stadtverwaltung. (AZ)