Streitigkeit in einer Bar in Thannhausen

Mit einem Messer wollte der Gast einer Bar dem Wirt klarmachen, dass er noch etwas zu trinken möchte. Offenbar war Alkohol im Spiel.

In der Nacht auf Samstag kam es in der Bahnhofstraße in Thannhausen zu einer Streitigkeit zwischen dem Betreiber einer Bar und einem Gast. Dieser Gast wurde vom Wirt aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung nicht weiter bedient, was ihn derartig verärgerte, dass er gegenüber dem Wirt ausfällig wurde. Das berichtet die Polizei. Nachdem es zunächst zu einer rein verbalen Auseinandersetzung gekommen war, ging der Gast schließlich nach Hause, holte von dort ein Messer und bedrohte den Wirt danach. Die eingesetzte Streife der Polizeiinspektion Krumbach konnte jedoch eine weitere Eskalation verhindern und stellte das Messer sicher. Der alkoholisierte Gast erhielt einen Platzverweis, Hausverbot für die betreffende Bar, sowie eine Strafanzeige wegen Bedrohung und Beleidigung. (AZ)