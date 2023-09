Täter stiehlt Schmuck aus Thannhauser Haus

Ein Haus in der Wernher-von-Braun-Straße wird von Einbrechern fast komplett durchwühlt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Täter brach am Mittwoch in der Zeit zwischen 10.30 Uhr bis 15.00 Uhr in ein Anwesen in der Thannhauser Wernher-von-Braun-Straße ein. Dazu wurde durch den Täter die Türe an der Terrasse aufgehebelt und im Anschluss das Haus fast komplett durchwühlt. Bislang ist laut Polizei bekannt, dass der Täter Schmuck entwendete, die genaue Schadenshöhe ist jedoch noch nicht bekannt. Zeugen, die in der fraglichen Zeit diesbezüglich etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach, Tel. 08282/905-0 zu melden. (AZ)