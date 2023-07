Thannhausen

08:00 Uhr

Tagung in Thannhausen: Wenn ein Aquarium zur Arche Noah wird

Besucherinnen und Besucher konnten sich in Thannhausen Aquarien mit bedrohten Fischarten ansehen.

Plus In Thannhausen spielt auf einer Tagung die Artenvielfalt unter Wasser eine Rolle. Was Aquarianer zur Erhaltung der Fischarten beitragen können.

Von Ottmar Frimmel Artikel anhören Shape

"Gemeinsam können wir viel erreichen", war die Tagung überschrieben, die vor Kurzem im Gasthaus Sonnenhof in Thannhausen stattfand. Dabei ging es um nichts weniger als um die Erhaltung vom Aussterben bedrohter Fischarten. Grundlage für erfolgreiche Erhaltungszuchtprojekte ist die Zusammenführung von wissenschaftlichen Erkenntnissen, professioneller Tierhaltung und Aquarianern als Praktiker. Hochkarätige Referenten beleuchteten das Thema unter verschiedenen Blickwinkeln.

Das Treffen in Thannhausen ist auch gestreamt worden. Anwesenheit war also nicht unbedingt Pflicht. Foto: Ottmar Frimmel

Durch schwindenden Lebensraumverlust wie Gewässerverschmutzung, Verfüllungen und Überbauungen, sind weltweit ein Drittel der Süßwasserfische akut vom Aussterben bedroht. Der Schweizer Professor Röbi Guggenbühl betonte die Notwendigkeit von Reservepopulationen in menschlicher Obhut. Allein durch zoologische Einrichtungen ist dies wegen der begrenzten Möglichkeiten nicht möglich. Gerade deshalb müsse das Fachwissen und die Kapazität von engagierten Privathaltern genutzt werden. "Der enge Austausch von Zoos und Hobby-Aquarianer ist wichtiger denn je. Unsere Aquarien sind eine Art Arche Noah." Grundvoraussetzungen für erfolgreiche Wiederansiedlungen sind intakte Gewässer und noch existierende Wildpopulationen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen