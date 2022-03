Thannhausen: 57-Jähriger schlägt einem Polizisten gegen den Kopf

Eine Polizeistreife wurde zu einer verbalen Auseinandersetzung vor einer Gaststätte gerufen. Dann eskalierte die Situation.

Am Sonntag gegen 18.15 Uhr wurde eine Polizeistreife zu einem Streit nach Thannhausen in die Bahnhofstraße gerufen. Vor einer dortigen Gaststätte kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 47-Jährigen und einem 57-Jährigen. Nachdem die Streife eingetroffen war und den Sachverhalt aufgenommen hatte, wollte der Ältere trotz eines ausgesprochenen Platzverweises die Örtlichkeit nicht verlassen.

Stark Alkoholisierter habe in Thannhausen Polizisten beleidigt und bedroht

Der offensichtlich stark alkoholisierte 57-jährige Mann fing an, die Polizeibeamten zu beleidigen und zu bedrohen. Aufgrund dessen nahmen die Beamten ihn unter Anwendung von körperlicher Gewalt in Gewahrsam. Hierbei setzte er seine Beleidigungen und Bedrohungen fort. Beim Transport in die Arrestzelle versetzte er einem Polizeibeamten noch einen Schlag gegen den Kopf. Dieser wurde hierbei leicht verletzt. (AZ)