17:40 Uhr

Thannhausen bekommt schnelles Internet

Drei Unternehmen möchten ein Glasfasernetz in Thannhausen aufbauen.

Plus Drei Unternehmen möchten ein Glasfasernetz in Thannhausen aufbauen. Zwei stellten nun ihr Konzept vor und sprachen auch über den Zeitrahmen.

Von Markus Landherr

Der Breitbandausbau für die Stadt Thannhausen scheint in greifbare Nähe gerückt zu sein. Das bedeutet schnelles Internet für alle Bürgerinnen und Bürger. Bisher gibt es nur in einem kleinen Teil der Stadt sowie im Ortsteil Burg eine entsprechende Internet-versorgung. Die gute Nachricht: Für die Stadt und die Endkunden fallen keine Investitionskosten an.

