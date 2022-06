Bus streift Pkw in Thannhausen

Beim Abbiegen in die Schreieggstraße kommt es zum Zusammenstoß. Alle Schulkinder im Bus sind unverletzt.

Am Dienstag, gegen 16.20 Uhr, wollte eine 53-jährige Fahrerin eines Omnibusses von der Margarete-Ammon-Straße in Thannhausen nach links in die Schreieggstraße abbiegen. Da die Fahrerin in einem zu engen Radius abbog, streifte der Bus einen Pkw, der gerade aus der Schreieggstraße einbiegen wollte.

Bus stößt in Thannhausen mit Auto zusammen

Der Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen erfolgte bei Schrittgeschwindigkeit. Somit blieben sowohl die Beteiligten als auch sechs im Bus befindliche Schulkinder unverletzt, teilte die Polizei mit. Bereits während der Unfallaufnahme wurde von dem Omnibusunternehmen ein Ersatzbus organisiert und die Kinder weiterbefördert. Der Schaden beschränkt sich auf beschädigte Fahrzeuglackierungen und beträgt einige hundert Euro. (AZ)