Thannhausen: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Was einen jungen Mann erwartet, der unter Drogeneinfluss mit dem E-Scooter in Thannhausen unterwegs war.

Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle eines 21-jährigen E-Scooter-Fahrers am Mittwoch gegen 20 Uhr in der Ursberger Straße in Thannhausen fielen der Polizei drogentypische Erscheinungen auf. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der junge Mann außerdem noch eine geringe Menge Marihuana mit sich führte. Den 21-Jährigen erwarten nun ein Verfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und darüber hinaus noch ein Bußgeld, da er unter Drogeneinfluss ein Kraftfahrzeug führte, teilte die Polizei mit.

Drogenfahrt in Thannhausen: E-Scooter gilt als Kraftfahrzeug

Die Polizeiinspektion Krumbach weist in diesem Zusammenhang darauf hin, was so manchem Fahrer eines E-Rollers offenbar nicht klar ist: Da es sich um ein Kraftfahrzeug handelt, gelten die allgemeinen, insbesondere die Fahrtüchtigkeit betreffenden Verkehrsvorschriften. Bereits ab 0,3 Promille kann eine Straftat vorliegen, sofern eine alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit gegeben ist. Ab 0,5 Promille handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit, die mit Geldbußen und Fahrverbot geahndet wird. Ab 1,1 Promille ist eine absolute Fahruntüchtigkeit gegeben und das Fahren eines E-Scooters eine Straftat mit dem damit verbundenen Führerscheinentzug, teilte die Polizei mit. Ein weiterer Hinweis der Polizei: Für Fahranfänger gilt ab Erwerb der Fahrerlaubnis für die ersten beiden Jahre eine 0,0-Promillegrenze. (AZ)