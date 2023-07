Thannhausen

Thannhausen empfängt den Augsburger Bischof Bertram Meier

Plus Warum der Oberhirte der Diözese Augsburg in die Stadt an der Mindel kam und welchen Trost in der Kirchenkrise er mitbrachte nach Thannhausen.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Einen großen Empfang bereitete die Pfarreiengemeinschaft Mindeltal dem Diözesanbischof Dr. Bertram Meier in Thannhausen. Die Kirche war festlich herausgeputzt, viele Ministranten und Lektoren aus den zugehörigen Pfarreien unterstützten die Thannhauser. Dekan Klaus Bucher war aus Breitenthal herübergekommen. Zwei Ministrantinnen begrüßten den Bischof im Auftrag von Pfarrer Florian Bach. Der Bischof, so die Mädchen, bringe der Pfarreiengemeinschaft Freude, ein reiches geistliches Wort und den bischöflichen Segen mit.

Zwei Ministrantinnen (rechts im Bild) lösten ihre Aufgabe, Bischof Bertram Meier (ganz links) in Thannhausen zu begrüßen, mit Charme und Sicherheit. Foto: Dr. Heinrich Lindenmayr

Der Kirchenchor führte unter Leitung von Robert Sittny Mozarts „Spatzenmesse“ auf. Bei der an den Gottesdienst anschließenden Prozession von der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt zur Leonhardskapelle spielte die große Blaskapelle der Musikvereinigung Thannhausen. Feierlicher Abschluss war der vom Bischof gespendete eucharistische Segen vom Eingang der Leonhardskapelle herab, wo seit knapp eineinhalb Jahren eine Betergruppe bei geöffnetem Tabernakel rund um die Uhr betet. Die Gebetsinitiative, organisiert von Margarita Beßler, gibt es seit dem Jahr 2003. Die Zahl der Beter wuchs beständig, sodass nun die fortwährende 24-Stunden-Anbetung an allen Wochentagen möglich wurde. Vergleichbares gibt es nur in knapp 20 Pfarrgemeinden in Deutschland. Die Würdigung dieser Gebetsinitiative war der Anlass für den Bischof gewesen, Thannhausen zu besuchen.

