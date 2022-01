Thannhausen: Gleich zwei Fahrzeuge kommen auf glatter Fahrbahn ins Rutschen

Am Sonntag kommt es auf der Straße zwischen Thannhausen und Edelstetten in kurzer Zeit zu zwei Unfällen.

Am Sonntag, um 8.30 Uhr ereignete sich auf Staatsstraße 2023 zwischen Edelstetten und Thannhausen zunächst ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 2200 Euro. Eine 22-Jährige befuhr die Staatsstraße 2023 von Edelstetten in Richtung Thannhausen. An der abschüssigen Kurve kurz vor der dortigen Kreuzung geriet ihr Pkw aufgrund von Straßenglätte ins Rutschen, berichtet die Polizei. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab, stach in der dortigen Böschung ein und wurde anschließend zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Am Pkw entstand Totalschaden. Die 22-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Unfall gesehen und abgebremst: Auto kommt vor Thannhausen ins Rutschen

Nur wenige Minuten später befuhr eine 28-Jährige ebenfalls die Staatsstraße 2023 in Richtung Thannhausen. Sie konnte den zuvor geschehenen Unfall wahrnehmen und bremste ihrerseits stärker ab. Dadurch geriet auch ihr Pkw ins Rutschen. Sie kam ebenfalls nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Auch sie wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Bei diesem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1200 Euro. Die Feuerwehren aus Edelstetten und Oberrohr waren vor Ort und übernahmen Absperr- und Reinigungsmaßnahmen. (AZ)