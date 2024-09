Thannhausen feiert erfolgreiche Open-Air-Reihe „Kult um 8“

Eine durchweg positive Bilanz zieht der Thannhauser Bürgermeister Alois Held von der Veranstaltungsreihe „Kult um 8“ in Thannhausen. Über zwei Monate hinweg waren die Freitagabende ausgefüllt mit Live-Musik auf dem Dr. Georg-und-Lu-Zimmermann-Platz. Das wöchentliche Open-Air-Event konnte jedermann kostenlos auf Spendenbasis genießen. Verschiedene Vereine steuerten jeweils die Bewirtung bei. Am Freitag ist der Open-Air-Sommer in Thannhausen zu Ende gegangen.

Annegret Döring