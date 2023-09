Thannhausen

vor 32 Min.

Thannhausen fördert Fotovoltaikanlagen

Plus In Thannhausen gibt es jetzt Geld für PV-Anlagen. Die Gebühren im Friedhofs- und Bestattungswesen ändern sich in Thannhausen. Bald wird die Pumptrack-Anlage eingeweiht.

Von Dieter Jehle Artikel anhören Shape

Die Stadt Thannhausen erhöht die Gebühren für Schmutzwasser wie auch im Friedhofs- und Bestattungswesen. Die entsprechenden Kalkulationen wurden vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband vorgenommen. Photovoltaikanlagen werden künftig gefördert. Die neue Pumptrackanlage wird am 8. Oktober offiziell freigegeben.

Die Befürchtungen von Bürgermeister Alois Held traten nicht ein. „Ich hatte mit mehr gerechnet“, sagte Held. Die Teuerung bewege sich im Rahmen der Inflation. Ab Januar 2024 wird die Schmutzwassergebühr um 0,05 auf 1,75 Euro pro Kubikmeter und die Niederschlagswassergebühren von bisher 0,21 Euro pro Quadratmeter abflusswirksame Fläche auf 0,30 Euro pro Quadratmeter angehoben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen