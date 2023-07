Thannhausen

Thannhausen fördert private Fotovoltaikanlagen

Plus Mit welcher Unterstützung Mieter und Hausbesitzer rechnen können und wann es in Thannhausen mit der Förderung losgehen könnte.

Von Markus Landherr

Die Stadt Thannhausen fördert Fotovoltaikanlagen für private Haushalte. Das hat der Stadtrat in der letzten Sitzung vor der Sommerpause beschlossen. Der Entscheidung vorausgegangen war ein Antrag der Fraktion „ Freie Wähler“, kleine PV-Anlagen, sogenannte „Balkonkraftwerke“ mit 100 Euro zu fördern. Fraktionsvorsitzender Peter Schoblocher erklärte dazu, er gehe davon aus, dass die Stadt es ernst meine mit der Energiewende. Daher stünde es ihr gut zu Gesicht, ihre Bürgerinnen und Bürger dabei zu unterstützen. Die Stadt Günzburg gehe hier mit gutem Beispiel voran. Das dortige Förderprogramm könne Modell sein für die Modalitäten und die Abwicklung in der Mindelstadt. Die Förderung solle umgehend gewährt werden, spätestens jedoch ab 1. August 2023, heißt es im Antrag. „Die Stadt nimmt seit einem Jahr am European Energy Award teil, bisher ist noch nicht allzu viel umgesetzt worden. Unserem Antrag zu folgen, wäre ein Mini-Schritt in Richtung Klimaneutralität“, so Schoblocher.

Grundsätzlich herrschte darüber in allen Fraktionen Einigkeit. Bürgermeister Alois Held schlug vor, die Förderung auch auf PV-Anlagen auf Dach- und Fassadenflächen zu erweitern, um 50 Euro pro Kilowattpeak Leistung, gedeckelt auf 500 Euro. Gleichzeitig bremste er beim Tempo für die Umsetzung. Zunächst müsse die Förderrichtlinie ausgearbeitet und vom Stadtrat in der Sitzung im September abgesegnet werden. Auch Werner Kössler ( CSU) sagte, man solle jetzt „nichts übers Knie brechen“ und in Ruhe vorarbeiten.

