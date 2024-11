Geplante Mehrfamilienhäuser stoßen im Bauausschuss auf Widerstand

Zwei größere Wohnungsbauprojekte hat der Bauausschuss Thannhausen in seiner jüngsten Sitzung behandelt. Zum einen sollten sechs Wohneinheiten in einem neuen Gebäude in der Franz-Oberst-Straße geschaffen und zum anderen zehn Wohneinheiten in ein bestehendes Gebäude in der Edmund-Zimmermann-Straße gegenüber der Einfahrt zum Rewe-Parkplatz eingebaut werden. Die Stadt Thannhausen könnte mit diesen Projekten also 16 neue Wohnangebote erhalten, doch im Bauausschuss tat man sich schwer damit.

