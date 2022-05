Thannhausen

18:30 Uhr

Thannhausen hat ab Juli wieder einen Bademeister

Plus Später als geplant konnte die vakante Stelle einer Fachkraft für Bäderbetriebe in Thannhausen besetzt werden. Was zur Öffnung des Naturfreibads überlegt wird.

Von Annegret Döring

Die gute Nachricht: Die Stadt Thannhausen hat wieder eine Fachkraft für Bäderbetriebe, umgangssprachlich Bademeister genannt, gefunden. Im Juli wird er seinen Dienst bei der Stadt antreten, informierte Bürgermeister Alois Held auf Nachfrage. Eigentlich war die Stelle bereits für April ausgeschrieben gewesen.

