Thannhausen

vor 50 Min.

Thannhausen hat jetzt einen eigenen Imagefilm

Plus Firmen, Freizeit, Flexibus: Im Film sind die Highlights der Stadt Thannhausen in schnellen Schnitten aneinandergereiht. Hier könnt ihr die Aufnahmen sehen.

Von Annegret Döring

Eine Filmerstausstrahlung gab es kürzlich in Thannhausen. Für einen Oscar wird er nicht nominiert werden, doch bringt er die kleine Stadt Thannhausen an der Mindel nach vorn. „Man sieht einfach, was man hat an Highlights im Ort“, sagt Thannhausens Bürgermeister Alois Held. Und das stimmt: In geballter Ladung und schnellen Schnitten kommen mit Musik untermalt Thannhausens Schokoladenseiten ins Auge und auch einige Firmen, die in der Mindelstadt angesiedelt sind.

