Thannhausen ist jetzt sicher vor Hochwasser

Plus Die Schutzmaßnahmen vor einem Hochwasser für die Stadt Thannhausen sind fertiggestellt. Warum auch Münsterhausen und Burtenbach davon profitieren.

Ein Dramaturg hätte es nicht besser inszenieren können: Während am Himmel über dem Unterallgäu eine tiefschwarze Gewitterfront aufzog, schlossen die Mitarbeiter des Thannhauser Bauhofs die Klappen der neuen Drosselanlage an der Mindel. Glücklicherweise taten sie dies jedoch nur zu Demonstrationszwecken, und es drohte auch kein Hochwasser. Stattdessen wurde der Hochwasserschutz der Stadt Thannhausen im Rahmen einer Feierstunde offiziell seiner Bestimmung übergeben und durch Stadtpfarrer Florian Bach mit dem kirchlichen Segen versehen.

Nach rund drei Jahren Bauzeit sind rund fünf Kilometer Deiche, je ein Drosselbauwerk an Hasel und Mindel, zwei Deichtore, mehrere Straßenquerungen und Deichsiele fertiggestellt. Damit sind die Schutzmaßnahmen, die die Stadt vor einem 100-jährlichen Hochwasser schützen sollen, wirksam. „Die drohende Gefahr eines Hochwassers beeinträchtigt die Sicherheit und Lebensqualität und gibt Anlass zur Sorge. Mit dem heutigen Tag haben 1600 Bürgerinnen und Bürger Thannhausens weniger Sorgen“, sagte Gudrun Seidel, Leiterin des Wasserwirtschaftsamts Donauwörth, bei ihrer Begrüßung.