Thannhausen: Nach dem Tanken nicht aufgepasst

In Thannhausen achtet eine 32-Jährige nicht auf den Verkehr und stößt mit einem 60-Jährigen zusammen.

Am Dienstag wollte eine 32-Jährige mit ihrem Pkw aus einem Tankstellengelände in der Bahnhofstraße in Thannhausen ausfahren. Wie die Polizei mitteilte, übersah die Unfallverursacherin dabei einen 60-Jährigen, der mit seinem Pkw auf der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Nord unterwegs war. Es kam zum Streifzusammenstoß beider Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 6500 Euro. (AZ)