Thannhausen

vor 17 Min.

Thannhausen soll eine Ampel mit Fußgängerradar bekommen

Außer Betrieb gesetzt hatte man diese Ampelanlage und den Überweg zu einem Zebrastreifen umfunktioniert. Ein Schulweghelfer hat zu Beginn des Schuljahrs hier den Realschülern, die in die Containerschule in Thannhausen gehen, beim Überqueren der Realschule geholfen. Das wird jetzt anders.

Plus Ein Schulweghelfer wird vom Überweg an der Edmund-Zimmermann-Straße zur Containerschule abgezogen. Wie die Ersatzlösung aussieht.

Von Annegret Döring Artikel anhören Shape

Informiert hat der Thannhauser Bürgermeister Alois Held in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses über die Schulwegsituation in der Edmund-Zimmermann-Straße. Wie er den Ausschussmitgliedern berichtete, sei der vom Landkreis bezahlte Sicherheitsdienst, der einen Schulweghelfer stellte, nur bis Anfang Oktober eingeplant gewesen. Er sollte dann vom Fußgängerüberweg, der wegen der Containerschule in der Margarete-Ammon-Straße provisorisch errichtet worden war, abgezogen werden. Auf eine Stellenanzeige des Landkreises für eine Folgeregelung habe sich niemand gemeldet.

