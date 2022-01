Thannhausen stellt Förderantrag für Pumptrack-Anlage

Plus Beim Freizeitgelände von Thannhausen könnten zwei Pumptrack-Rundkurse realisiert werden. Fördergelder sollen helfen, das ziemlich teure Trendprojekt zu finanzieren.

Schon im vergangenen Jahr freute sich Thannhausens Bürgermeister Alois Held im Interview mit unserer Redaktion auf die Realisierung einer Pumptrack-Anlage in Thannhausen „in absehbarer Zeit“. Nun war das Thema wieder Gegenstand der Beratung im Stadtrat. Genauer gesagt ging es darum, Fördergelder für das doch recht teure Projekt, das auf dem Freizeitgelände der Stadt nach einer Anregung aus dem städtischen Familienbeirat entstehen soll, zu beantragen.