Thannhausen

18:00 Uhr

Thannhausen trauert um Ehrenbürgerin Margarete Ammon

Plus Margarete Ammon ist ein halbes Jahr nach ihrem 100. Geburtstag gestorben. Mit ihrer Stiftung machte sie in Thannhausen vieles möglich.

Von Heinrich Lindenmayr

Im März feierte Margarete Ammon unter großer Anteilnahme der Bürger ihrer Heimatstadt Thannhausen ihren 100. Geburtstag. Alle, die damals und seither mit ihr Kontakt hatten, waren beeindruckt von der geistigen Präsenz und Vitalität der Jubilarin. Wie Herbert Blatt, einer ihrer engsten Vertrauten, unserer Redaktion mitteilte, führte er noch am Donnerstag der vergangenen Woche ein längeres Gespräch mit Margarete Ammon. Man habe sich über künftige Aufgaben und Vorhaben verständigt. Beispielsweise hätten sie eine Fahrt in den Park von Schloss Seyfriedsberg zur Zeit der Rhododendronblüte vereinbart. Schließlich seien es Geldmittel aus der Margarete-Ammon-Stiftung gewesen, die es möglich machten, die Bäume im Schlosspark zu sanieren und dadurch den Park weiterhin als öffentlich begehbar zu erhalten. Am Freitag, so Herbert Blatt, sei Margarete Ammon in ihrem Lesestuhl eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht.

