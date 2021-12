Thannhausen

Thannhausen und Mortain pflegen auch in der Krise ihre Partnerschaft

Plus Die Partnerschaft zur Stadt in der Normandie besteht seit 40 Jahren. In Thannhausen wird dies jetzt mit einer besonderen Buchveröffentlichung gewürdigt.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Das Lebenselexier von Städtepartnerschaften sind die Begegnungen der Bürger von beiden Gemeinden. Im 40. Jahr seit der Gründung der Partnerschaft zwischen Mortain ( Frankreich, Normandie) und Thannhausen sollten die Franzosen anreisen. Teils mit dem Pkw, teils mit dem Fahrrad wollten sie die 1100 Kilometer zwischen der Normandie und dem Mindeltal zurücklegen. Doch dann beschlossen die Verantwortlichen, aufgrund der Pandemie auf die Begegnungen zu verzichten und anderweitig Zeichen der Verbundenheit zu setzen.

