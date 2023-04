Thannhausen

17:30 Uhr

Thannhausen will seine Sanierungsplanung aktualisieren

Plus Für Immobilien, die im Sanierungsgebiet liegen, können bei Sanierungsmaßnahmen Fördertöpfe angezapft werden. Es gibt auch steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten.

Von Annegret Döring Artikel anhören Shape

Thannhausen hat für seine Innenstadt ein Sanierungskonzept. Es datiert aus dem Jahr 1987 und wurde immer mal wieder erweitert mit Neufassungen der entsprechenden Satzung. Die aktuelle Satzung läuft Ende 2025 aus und rechtzeitig sollen die Planungen für das Sanierungskonzept aktualisiert werden, so ergaben es auch Abstimmungen mit der Regierung von Schwaben. Für sanierungswillige Immobilienbesitzer in diesem Gebiet ergeben sich dann Fördermöglichkeiten für ihre Maßnahmen. Stadtbaumeister Stephan Martens-Weh stellte das bestehende Konzept im Stadtrat vor.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Das Gebiet umfasst in einem Südzipfel die Röschstraße und reicht im Norden grob bis ans Ende der Frühmessstraße beziehungsweise in der Bahnhofstraße bis hin zur Einmündung der Kegelstraße. Das Westufer der Mindel begrenzt das Gebiet im Wesentlichen im Westen und im Osten sind die Kegel- und die Schreieggstraße die Begrenzungen. Südliche Grenze in der Edmund-Zimmermann-Straße sind die Fleischwerke Zimmermann. Die Frühmessstraße war einst das erste große Projekt, das im Sanierungsgebiet in Angriff genommen worden war. Auch das neue Rathaus und der in der Nähe angesiedelte Rewe-Markt, ein sogenannter Vollsortimenter, und die Sanierung des Historischen Rathauses waren große Veränderungen des Charakters der Innenstadt Thannhausens. Inzwischen sind mit der neuen Mindelbrücke und der Umgestaltung der Christoph-von-Schmid-Straße ganz junge Maßnahmen im Geltungsbereich der Sanierungsplanung abgeschlossen worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen