Thannhausen

Thannhausen: Winterpause der Bauarbeiten geht zu Ende

Die verlängerten Bushaltestellen und die digitalen Anzeigen der Busabfahrtzeiten an der Haltestelle „Thannhausen Kirche“ sind in Betrieb genommen.

Plus An welchen Baustellen in Thannhausen derzeit gearbeitet wird und mit welchen Einschränkungen in den nächsten Monaten zu rechnen ist.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Vergleichsweise ruhig ist es zurzeit auf den Baustellen in Thannhausen. Ende März würden die Arbeiten wieder in vollem Umfang aufgenommen, informiert Bürgermeister Alois Held. Spürbare Einschränkungen für die Bürger, Geschäftsleute und Verkehrsteilnehmer wird es vor allem durch den dritten Bauabschnitt der Erneuerung der Christoph-von-Schmid-Straße geben. Die Bauabschnitte 1 und 2 sind mittlerweile weitgehend fertiggestellt. Dort, wo es im Bereich der Baustelle aufgrund der rot-weißen Absperrbande besonders bunt aussieht, fehlen noch die beiden Wartehäuschen für die Busreisenden. Es gebe Lieferschwierigkeiten, erklärt Alois Held, denn die Wartehäuschen bestünden aus Stahl und Stahl sei ein sehr gefragtes Baumaterial. Wer in diesen Tagen etwas aus Stahl Gefertigtes bestelle, müsse mit Lieferengpässen und Preissprüngen rechnen.

