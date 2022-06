Thannhausen

Thannhausen wird künftig zwei TSG-Vereine haben

Plus Die Abteilung Fußball der TSG Thannhausen konnte aus Bürokratiegründen keine eigene Kostenstelle bekommen. Darum gliedert sie sich als eigener Verein aus.

Von Annegret Döring

Großes Erstaunen löste Stadtrat Stefan Herold aus in der jüngsten öffentlichen Stadtratssitzung in Thannhausen, als er unter dem Punkt "Verschiedenes" das Ratsgremium davon in Kenntnis setzte, dass sich ab dem 1. Juli die Abteilung Fußball aus dem Gesamtverein der TSG Thannhausen lösen und künftig als eigener Verein agieren würde. Da in Thannhausen bereits darüber geredet werde, habe man sich vonseiten des Vereins entschlossen, mit der Nachricht an die Öffentlichkeit zu gehen, so Herold, der auch Vorstand der TSG Thannhausen ist.

