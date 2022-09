Thannhausen

vor 45 Min.

Thannhausens Kita Löwenzahn ist offiziell eröffnet

Löwenzahn-Lied und Regenbogentanz: Die Kinder in der neuen Kita von Thannhausen mischten bei der feierlichen Einweihung kräftig mit.

Plus Die neue Kita in Thannhausen unterscheidet sich von vielen anderen. Sie ist die dritte Kindertagesstätte in der Mindelstadt.

Von Heinrich Lindenmayr, Dr. Artikel anhören Shape

Reden gehören zu einem Festakt wie Blasmusik zu einem Volksfest. Aber bei einer Kita-Einweihung sollten vor allem die Kinder ihren Auftritt haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .