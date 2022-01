Thannhausen

Thannhauser feuert illegale Schüsse mit einer Schreckschusspistole ab

Mit einer Schreckschusspistole feuerte ein Mann am Montagabend in Thannhausen Schüsse in die Luft ab. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ein 62-jähriger Mann hat am Montagabend in der Brauerstraße in Thannhausen verbotenerweise mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen. Das teilt die Polizeiinspektion Krumbach mit. Der Mann, der die Schüsse in Thannhausen abgab, war alkoholisiert Gegen 20 Uhr war eine Mitteilung bei der Polizei eingetroffen, dass es Schüsse im südlichen Stadtgebiet Thannhausens gegeben habe. Die Polizisten fanden den 62-jährigen alkoholisierten Mann, der auf der Straße vor seinem Haus mit der Schreckschusspistole geschossen hatte. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz. (AZ)

