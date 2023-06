Thannhauser Ladendieb nach mehrfachen Taten geschnappt

Zuletzt wurden immer wieder Waren in einem Thannhauser Verbrauchermarkt gestohlen. Nun wurde ihm das Handwerk gelegt.

Eine 43-jährige Angestellte eines Verbrauchermarkts in Thannhausen hat einen bis dato unbekannten Ladendieb, der bereits zwei Mal innerhalb kurzer Zeit im genannten Markt Ware gestohlen hatte, wiedererkannt und machte ihre Kollegen darauf aufmerksam. Der 53-Jährige konnte noch vor Verlassen des Markts aufgehalten werden. Auch dieses Mal hatte er laut Polizei unbezahlte Ware im Wert von etwa 60,43 Euro bei sich. Nachdem der 53-Jährige keinen festen Wohnsitz im Inland besitzt, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrags an, um das Verfahren und die zu erwartende Geldstrafe sicherzustellen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch