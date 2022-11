Thannhausen

18:00 Uhr

Thannhauser müssen 2023 mehr fürs Wasser zahlen

Plus Der Thannhauser Stadtrat billigte eine Gebührenerhöhung, die durch zahlreiche Investitionen wie etwa drei neue Tiefbrunnen notwendig geworden ist.

Von Annegret Döring Artikel anhören Shape

Tiefer in die Tasche greifen müssen die Thannhauserinnen und Thannhauser künftig für ihr Wasser. Die neue Gebührenkalkulation für die Jahre 2023 bis 2026 war Gegenstand der Beratung und Beschlussfassung der jüngsten Stadtratssitzung in der Mindelstadt. Über drei Millionen Euro hat die Stadt Thannhausen in den vergangenen Jahren in ihre Wasserversorgung investiert. Die Thannhauser erhalten ihr Wasser jetzt aus drei Tiefbrunnen, da das bisher aus einem Flachbrunnen gezogene Nass nicht mehr sicher gegen Einträge von außen war. Diese kosteten rund 2,9 Millionen Euro. Außerdem wurde der Hochbehälter saniert (rund 670.000 Euro) und eine große Hauptwasserleitung muss zwischen dem Hochbehälter und dem Taubenbrunnen am Margarete-Ammon-Platz saniert werden. Die Arbeiten dazu sind gerade im Gange. Da die Wasserversorgung kostendeckend arbeiten muss, darf sie weder Gewinne noch Verluste machen. Darum war der Wasserpreis pro Kubikmeter auch im Jahr 2019 von 1,31 Euro auf einen Euro gesenkt worden. Jetzt müssen aber die jüngsten Investitionen, für die es zum Teil auch erhebliche Zuschüsse des Freistaats gab, wieder in den Wasserpreis beziehungsweise auch in die Grundgebühren einberechnet werden. Außerdem schlagen sich die massiven Energiepreissteigerungen beim Wasserpreis nieder. Und auch die kalkulatorische Nachberechnung der Jahre 2017 bis 2022 fließt insgesamt in die Berechnung ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen