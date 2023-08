Thannhauserin zaubert Rezept für das Magazin "Gaumengaudi"

Zum Sommer gehört für viele das gemeinsame Essen im Freien dazu. Ein neues Rezeptmagazin schenkt Inspiration – und ein Vorschlag kommt aus Thannhausen.

In den letzten warmen Sonnenstrahlen an einem Sommerabend lange draußen mit Freunden oder Familie zusammensitzen, bis die aufziehende Kühle der Nacht alle ins Haus treibt, nur um dort weiter gemeinsam Feierabend oder Wochenende zu genießen – aus diesen Augenblicken macht erst gutes Essen auf der Zunge Erinnerungen für ein ganzes Leben.

Die Rezepte ihrer liebsten sommerlichen Gerichte haben jetzt 30 leidenschaftliche Köchinnen und Köche aus ganz Bayerisch-Schwaben in einem neuen Magazin der Augsburger Allgemeinen vereint. Zur Premiere der "Gaumengaudi" hat auch eine Leserin aus dem Kreis Günzburg ein Schmankerl geliefert: "Ich koche alles gerne", erklärt Michaela Maier aus Thannhausen, deren Bärlauch-Käsecreme es in die erste Ausgabe geschafft hat. Für etwas Deftiges habe sie sich bei ihrer Einsendung entschieden, was ihrer eigenen Familie schmecke und in die Bärlauch-Zeit passe.

70 leckere Rezepte gibt es in der Gaumengaudi

Im Heft reiht sich ihre vielseitige, schnelle Creme in ein großes Sortiment aus "Gaumengaudis" ein: Unter den rund 70 Rezepten für Salate, zum Grillen mit Aufstrichen, für Leckerbissen aus der Pfanne oder dem Ofen finden sich auch Ideen für Cocktails, Kuchen und Desserts. Ob Gurken-Melonen-Salat, Italienisches Jägerhähnchen, Avocado-Süßkartoffel-Tatar, Kräuter-Faltenbrot, Beeren-Mojito oder Kaiserschmarrn-Torte – die bunte Auswahl hält für jeden Gaumen große Gaudi bereit, egal, ob mit oder ohne Fleisch.

"Gaumengaudi": Das neue Genussmagazin der Augsburger Allgemeinen. Foto: AZ-Verlag

Abwandeln lasse sich ihr Rezept spielend, erzählt Michaela Maier: Von den Zutaten, die sie am liebsten aus dem Garten verwende, harmonierten genauso Mangold oder Kapuzinerkresse-Blätter mit dem Ziegenkäse. Wer wolle, könne auch den ersetzen – durch Camembert, Ziegen- oder Hirtenkäse –, einzig beim Salz gelte es, aufzupassen, dessen Gehalt variiere von Käse zu Käse. Von dem, was gerade im Haus sei, mache sie ihre Variationen abhängig, erzählt Maier. Das Wichtigste seien Zutaten der Saison: Ob dann zu angebratener Zucchini oder rohen Paprika, Kartoffeln oder Brot gereicht – gut schmecke die Creme zu vielem.

Professionelle Geschmacksliebhaber haben ihr kulinarisches Wissen ebenfalls zur "Gaumengaudi" beigesteuert: Wie vielfältig Gin sich in fruchtigen Erfrischungsgetränken einsetzen lässt, zeigen Tom Praschivka und Helfried Prünster. Mit "My Own Gin" haben die beiden in Augsburg ein Startup gegründet, in dem sie ihre eigenen Gin-Kreationen destillieren. Ein "Stück Italien" im Heft schenkt Nadia Sagona, die als "Die Sizilianerin" in ihrem Augsburger Restaurant neben Koch- auch Sprachkurse anbietet.

Sagonas Rezept für Pistazien-Tiramisu hat es der Thannhausenerin Michaela Maier bereits angetan, "auf jeden Fall" wolle sie es ausprobieren – eine süße Alternative zum Backen, das ihr nicht so liege. Sicherlich werden es noch weitere "Gaumengaudis" in ihre Küche schaffen, wahrscheinlich wieder leicht abgewandelt, ganz so wie ihre Bärlauch-Käsecreme. Wer nun ebenfalls eines seiner Rezepte in der nächsten Ausgabe sieht, wendet sich an rezeptidee@augsburger-allgemeine.de.

