Frau stirbt nach Unfall am Badesee bei Thannhausen

Ein schrecklicher Unfall ist an einem Badesee bei Thannhausen passiert. Eine 77-Jährige trieb bewusstlos im Wasser. Später starb sie im Krankenhaus.

Zu einem Unfall mit einem tragischen Ende ist es am Montagnachmittag gegen 16 Uhr an einem Badesee in Thannhausen (Landkreis Günzburg) gekommen. Eine 77-jährige Frau trieb laut Bericht der Polizei Krumbach bewusstlos im Wasser und wurde durch mehrere Zeugen und Zeuginnen an Land gebracht. Anschließend wurden sofort Reanimationsmaßnahmen eingeleitet. Die Frau wurde mit dem Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, verstarb dort jedoch an den Folgen des Unfalls. Es gibt keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung, so die Information der Polizei. (AZ)

Lesen Sie dazu auch