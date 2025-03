55-jährige Frau in Thannhausen getötet – Polizei nimmt Ehemann fest

In Thannhausen ist am Mittwochvormittag eine Frau getötet worden. Nach Angaben der Polizei steht der Ehemann unter Tatverdacht. Der Mann wurde an seiner Wohnanschrift in Thannhausen (Landkreis Günzburg) festgenommen. Die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Wie die Polizei mitteilt, sagte der 54-jährige Tatverdächtige in einem Telefonat mit seinem Sohn, dass er die 55-jährige Mutter umgebracht habe. Daraufhin informierte der Sohn umgehend die Polizei, die sofort zum Wohnort des Tatverdächtigen fuhr. Der 54-Jährige ließ sich widerstandslos vor dem Haus festnehmen. Die Einsatzkräfte fanden die 55-jährige Frau leblos im Wohnzimmer auf.

Mann soll seine Frau in Thannhausen getötet haben – Ermittlungen laufen

Es besteht der Verdacht, dass der Mann seine Ehefrau kurz vor dem Telefonat getötet hat. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen wurde das Opfer offenbar erwürgt. Zu den Tatumständen und dem Motiv sind bislang keine weiteren Details bekannt. Die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen übernahm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen noch vor Ort die Ermittlungen, die auch die Spurensicherung am Tatort umfassten. Die Polizei wird den 54-Jährigen im Laufe des Donnerstagnachmittags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen einem Ermittlungsrichter vorführen. (AZ)