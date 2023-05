Toniebox-Figuren in Thannhauser Drogeriemarkt gestohlen

In Thannhausen hat ein bislang Unbekannter Spielzeugfiguren von sogenannten Tonieboxen gestohlen. Auch in Fischach wurden die Figuren entwendet.

Am Mittwoch erstattete die stellvertretende Leitung eines Drogeriemarkts in Thannhausen bei der Polizeiinspektion Krumbach Anzeige wegen Diebstahls. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, bemerkte die Mitarbeiterin, dass Spielzeugfiguren im Regal fehlten. Sie bekam zuvor einen Hinweis aus einer Filiale in Fischach im Landkreis Augsburg. Auch dort sind die Figuren wohl gestohlen worden.

Spielzeugfiguren gestohlen

Konkret handelt es sich um Figuren für sogenannte Tonieboxen. Eine solche Box ist ein würfelartiger Lautsprecher, der mit den Figuren, auch Tonies genannt, bedient wird. Das Spielzeug ist im höheren Preissegment angesiedelt. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Diebstählen gibt, kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. (wolo)