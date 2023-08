Traditionsbewusstsein und Visionen gehören für Postbräu Thannhausen zusammen

Von Dr. Heinrich Lindenmayr - vor 49 Min. Artikel anhören Shape

Die Postbräu Thannhausen war einst die größte bayerische Privatbrauerei. Was das Unternehmen heute dem sinkenden Bierkonsum entgegensetzt.

Das teuerste Bier der Welt, ausgeschenkt in einem eigens dafür kreierten 0,1-Liter-Glas im noblen Ambiente eines Vier-Sterne-Superior-Hotels auf dem Lande. Die Idee, Pils in Form eines Aperitifs anzubieten, oder das dunkle Bier im bauchigen Rotweinglas zu Wildgerichten: Sie zählen zu den vielen Innovationen der 500-jährigen Geschichte der Postbräu Thannhausen. 0,1 Liter Postbräu-Pils zum Preis von 4,50 Mark im Jahr 2000, das war kühn, wie auch das ganze Projekt „Schreiegg’s Post“ kühn war. Und doch, so Postbräu-Geschäftsführer Nils Goltermann, gerade die enge Verzahnung von Traditionsbewusstsein und Visionen sei das Erfolgsrezept der Postbräu Thannhausen.

Am ehemaligen Hotel an der Bahnhofstraße lasse sich das veranschaulichen, meint Goltermann. Das stattliche und attraktive Gebäude repräsentiere die ein halbes Jahrtausend währende Unternehmensgeschichte. Die Fassade wirke alt, doch dahinter sei alles zugleich zeitgemäß und zukunftsfähig. Das Gebäude sei 1998 bis 2000 so geschickt modernisiert worden, dass einige Thannhauser Bürger der Ansicht seien, sie beträten das Gebäude an derselben Stelle wie früher. Tatsächlich aber sei der Eingang im Zuge der Umbaumaßnahmen verlegt worden. Wenn trotz großer Veränderungen der Traditionszusammenhang gewahrt bleibe und damit die Identifikation von Wirt und Gast, von Unternehmer, Belegschaft und Kunde mit der Firma, dann sei unternehmerisch klug gehandelt worden, ergänzte er.

