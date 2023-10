Trägerwechsel im Kinderhaus Löwenzahn in Thannhausen

Das Dominikus-Ringeisen-Werk hat die Einrichtung in Thannhausen zum 1. Oktober vom BRK-Kreisverband übernommen.

Das Kinderhaus Löwenzahn hat nun auch offiziell einen neuen Träger: Zum 1. Oktober hat das Dominikus-Ringeisen-Werk die Einrichtung vom BRK-Kreisverband Günzburg übernommen. Ein möglichst geräuscharmer Übergang sollte es werden, das war allen Beteiligten wichtig. Und dass dieser gelungen ist, bestätigten die Beteiligten auf einer kleinen Feier zur symbolischen Schlüsselübergabe.

Bis auf eine kleine Tafel im Eingangsbereich, die das DRW als Träger ausweist, hat sich äußerlich jedoch nichts verändert. „An erster Stelle stehen für uns die Kinder, die unser Haus besuchen. Und für die und ihre Eltern bleibt alles so wie bisher“, sagt Kita-Leiterin Petra Fälschle. Sie sei froh, dass nach wie vor ein verlässlicher Träger im Hintergrund stehe.



Bürgermeister Alois Held sagte, er freue sich, dass die Kooperation mit dem Dominikus-Ringeisen-Werk geklappt habe. Perspektivisch müsse die Stadt weitere Plätze für die Kindertagesbetreuung zur Verfügung stellen. Das Kinderhaus Löwenzahn biete als einzige der drei Kindertageseinrichtungen in Thannhausen noch Erweiterungsmöglichkeiten. So könne man in Erwägung ziehen, im Dachgeschoss weitere Betreuungsplätze zu schaffen.

Die Finanzen sind der Grund

Der Vorsitzende des BRK-Kreisverbands Hans Reichhart sen. dankte Petra Fälschle und ihrem Team für das entgegengebrachte Vertrauen und die vorbildliche Arbeit. Er freue sich, dass das erfolgreiche Wirken der Mitarbeiterinnen mit dem Dominikus-Ringeisen-Werk als Träger fortgesetzt werden könne. „Wir hätten die Kindertageseinrichtungen im Landkreis Günzburg gerne bei uns behalten“, sagte er. Die finanzielle Situation des Kreisverbands lasse dies jedoch nicht zu. „Bitte machen Sie im Sinne der Kinder so weiter wie bisher“, so Reichhart.

Der Vorstandsvorsitzende und Geistliche Direktor des Dominikus-Ringeisen-Werks Martin Riß sagte, man wolle als neuer Träger dafür sorgen, dass die Eltern ihre Kinder im Kinderhaus Löwenzahn gut betreut wissen. Daran hätte vor allem das Team seinen Anteil. „Wenn Menschen ihren persönlichen Teil zum Gemeinwohl beitragen, dann kann viel Gutes gelingen.“ Das sei seine feste Überzeugung und das habe er bei seinem Besuch im Kinderhaus gespürt, sagte Riß und dankte den Mitarbeiterinnen für ihr Engagement.

Der Trägerwechsel ist gut vorbereitet

Organisatorisch im DRW verortet ist das Kinderhaus Löwenzahn zukünftig im Bereich „Schulen und Frühpädagogische Dienste“. Die dafür zuständige Gesamtleiterin Verena Nittmann betonte das gute Miteinander von BRK, DRW und Kommune beim Übergang des Kinderhauses. Damit habe der Trägerwechsel gut und effizient vorbereitet und durchgeführt werden können.

Das Kinderhaus Löwenzahn wurde im Februar 2021 im ehemaligen Schullandheim auf dem Thannhauser Schlossberg eröffnet. In jeweils zwei Kindergarten- und Krippengruppen stehen derzeit 80 Plätze zur Verfügung. (AZ)