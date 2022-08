Unfall am Turncable in Thannhausen: Mann verliert Finger

Einem 26-jährigen Wassersportler wird am Turncable in Thannhausen der Daumen abgetrennt. Per Hubschrauber wird er in eine Augsburger Klinik geflogen.

Einen tragischen Unfall hat es am Dienstag am Turncable Thannhausen gegeben. Ein junger Mann wurde dabei sehr schwer verletzt. Ihm wurde ein Körperteil abgetrennt. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, darüber war bis zum Abend nichts zu erfahren. Klar ist jedoch, dass es kein Fremdverschulden gegeben habe und das Unfallopfer alleinbeteiligt seinen Daumen unglücklich in ein Seil gebracht habe. Der Daumen wurde abgetrennt, als das Seil auf Zug kam. Daher gehe die Polizei von einem Unfallgeschehen aus und ermittle nicht weiter, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Der Verletzte, ein 26-Jähriger, der auf der Anlage erfahren war, wurde mit einem Hubschrauber in eine Augsburger Klinik geflogen.

Vier Taucher sind in Thannhausen im Einsatz

Die Integrierte Leitstelle Donau Iller hatte auch die Wasserwachten Thannhausen und Krumbach sowie die DLRG Leipheim zur Unfallstelle am linken Lift des Turncables alarmiert. Martin Spengler, der Vorsitzende der Kreiswasserwacht Günzburg berichtete dass man mit 21 Mann vor Ort war mit dem Einsatzleiter Wasserrettungsdienst und dem Einsatzleiter Rettungsdienst des BRK-Kreisverbands Günzburg. Auch die Feuerwehr Thannhausen war mit ihrem Mehrzweckboot vor Ort. Vier Taucher wurden zur Suche nach dem abgetrennten Daumen eingesetzt, zwei vom Steg aus und zwei vom Feuerwehrboot aus. Bereits nach zwölf Minuten hat einer der Taucher tatsächlich den Daumen gefunden. Er wurde dem Rettungsdienst übergeben und fachmännisch verpackt in die Augsburger Klinik gebracht. Ob das Körperteil wieder angenäht werden konnte, ist noch nicht bekannt. Während des Taucheinsatzes war der See, der ein äußerst beliebtes Ziel für Freizeitsportler auch von weit her ist, abgesperrt.

An zwei großen Liften und einem Übungslift kann dort das Wakeboarden erlernt und betrieben werden. Es gibt zahlreiche Hindernisse auf denen die vom Lift gezogenen Wassersportler ihre Kunststücke machen können. Erst vor Kurzem hat es auf der Anlage einen Besitzerwechsel gegeben.

Lesen Sie dazu auch