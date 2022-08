Trio scheitert beim Versuch, einen Geldautomaten zu sprengen

In Thannhausen im Kreis Günzburg wollten drei Unbekannte offenbar einen Geldautomaten sprengen. Das Landeskriminalamt geht davon aus, dass sich die Täter verletzt haben und sucht Zeugen.

Ein Trio ist in Schwaben in der Nacht auf Samstag beim Versuch gescheitert, einen Geldautomaten zu sprengen. Die drei Personen hätten zwar Gas in das Gerät in Thannhausen (Landkreis Günzburg) geleitet, teilte die Polizei mit. Das Gas sei aber zu früh explodiert, sodass die Täter nicht an das Geld im Automaten kamen.

In den frühen Morgenstunden des Samstags versuchten drei Personen einen Geldautomaten im Eingangsbereich des Verbrauchermarktes in der Bürgermeister-Raab-Straße in Thannhausen zu sprengen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand leiteten drei Personen gegen 2.40 Uhr Gas in den Automaten ein, das aber zu früh explodierte, berichtet die Polizei. Die Täter gelangten nicht an das eingelagerte Geld, aber sie haben sich nach Einschätzung von Experten des Bayerischen Landeskriminalamtes sehr wahrscheinlich verletzt, nachdem sie sich zum Zeitpunkt der Explosion im Eingangsbereich des Marktes aufhielten. Sie flüchteten noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte vom Tatort.

Das Trio in Thannhausen kann wie folgt beschrieben werden

Täter 1: männlich, augenscheinlich lebensälter, schwarze Basecap mit Nike-Haken, schwarze Jacke, olivfarbene Hose

Täter 2: männlich, helle blaue/graue Hose, olivfarbene Jacke mit Kapuze, blau/weiße Tasche, dunkle Schuhe mit weißer Sohle

Täter 3: Geschlecht unbekannt, schwarze Schuhe, dunkelblaue Hose, dunkle Jacke

Bislang konnten keine Hinweise auf das genutzte Fluchtfahrzeug gewonnen werden. An der Einsatzbewältigung waren Kräfte der Polizeiinspektion Krumbach, des Bayerischen Landeskriminalamts und der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen beteiligt. Letztere zeichnet auch für die weitere Verfahrensführung verantwortlich und bittet um Hinweise unter Telefon 08331/1000. Dies betrifft insbesondere Hinweise zu Fahrzeugen, welche Thannhausen gegen 2.45 Uhr mit hoher Geschwindigkeit am Samstag verlassen haben oder sich zur Tatzeit in Tatortnähe befanden.

Nächtlicher Radfahrer in Thannhausen wird als Zeuge gesucht

Zudem gibt es Hinweise auf einen unbeteiligten Fahrradfahrer, der den Tatort auf Höhe der Bürgermeister-Raab-Straße unmittelbar zum Zeitpunkt der Explosion passiert hat. Diese Person wird gebeten sich dringend bei der Polizei zu melden. (AZ)

