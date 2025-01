TSG Thannhausen Tischtennis kürt Vereinsmeister

Am 12. Januar fanden in der Dreifachturnhalle in Thannhausen die Vereinsmeisterschaft der Jugendlichen und der Erwachsenen in den Klassen Einzel und Doppel statt. Bei den Jugendlichen traten insgesamt zehn Mädchen und Jungen an. Zuerst wurde die Vorrunde in zwei 5er-Gruppen ausgespielt, anschließend wurden die Halbfinals gespielt. In diesen konnten sich Rupert Müller und Moritz Böck durchsetzen. In einem von Spannung kaum zu überbietendem Finale setze sich der Favorit Rupert Müller mit 3.1 gegen Moritz Böck durch und krönte sich zum Vereinsmeister 2025. Im „kleinen“ Finale konnte sich Charlotte Böck den dritten Platz vor Greta Rabisch holen.

In der Konkurrenz Jugend Doppel fand ein emotional packendes Finale zwischen den Paarungen Rupper Müller/ Lena Heinzl und Aleks Azatov/Emil Blab statt. In diesem ging das Team Rupert Müller und Lena Heinzl als Sieger hervor und Rupert Müller konnte sein persönliches „Double“ an diesem Tag vervollständigen. Bei den Erwachsenen konnte sich nach über vier Stunden Spielzeit, viel Kampf und vielen Emotionen der Favorit Simon Stegmann verdientermaßen durchsetzen und den Titel „Vereinsmeister“ feiern. Auch Simon Stegmann gelang das „Double“, indem er auch im Doppel zusammen mit Tobias Heinzl ungeschlagen blieb. (AZ)