Überladen im Straßenverkehr: Polizei kontrolliert Autofahrer

Mit einer deutlich zu schweren Ladung ist ein Autofahrer und Thannhausen unterwegs. Die Polizei stoppt die Fahrt.

Am Montag, 28. August, gegen 15 Uhr hat eine Streife der Polizei Krumbach einen Pkw mit stark beladenem Anhänger in der Edmund-Zimmermannn-Straße in Thannhausen festgestellt. Bei einer anschließenden Kontrolle und Wiegen des Anhängers stellten die Beamten eine Überschreitung der Anhängelast um 77,5 Prozent fest. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt des 67-jährigen Fahrers. (AZ)