Umnutzung eines Gebäudes in eine Gebetsstätte für Milli Görüs ist vom Tisch

Umnutzungspläne in einen Gebetsraum für Muslime für das rote Haus in der Augsburger Straße 17 hatten unlängst für Unruhe in der Thannhauser Bevölkerung geführt. Die Pläne sind jetzt vom Tisch, weil die Stadt das Haus gekauft hat.

Plus Die Stadt Thannhausen hat ein Haus gekauft, für das eine muslimische Gemeinde Umnutzungspläne hatte. Wer hinter dem ursprünglichen Bauantrag stand.

Vom Tisch ist die Umnutzung eines Gebäudes in der Augsburger Straße als Gebetsraum für eine muslimische Gemeinde in Thannhausen. Eine solche Bauvoranfrage, die Platz für über 50 Betende vorsah, war im Oktober im Bauausschuss der Mindelstadt vorgestellt worden. Als Bauherr wäre die Emug aufgetreten, ein Verein, der sich "Europäische Moscheebau-Unterstützungsgemeinschaft" nennt und seinen Sitz in Köln hat. Eigenen Angaben zufolge hat die Emug innerhalb der letzten 30 Jahre über 300 Gebäude in Deutschland und Europa erworben, die fast ausschließlich dem Betrieb als Moscheen und/oder Kultur- und Bildungszentren dienen. Die Umnutzung wäre für die Thannhauser muslimische Gemeinde Milli Görüs gedacht gewesen, deren Mitglieder sich bisher in der Kegelstraße treffen. Der Hauptsitz der Dachorganisation Milli Görüs befindet sich ebenfalls in Köln. Eine weitere muslimische Gemeinde hat bereits vor Jahren eine Moschee in Thannhausen gebaut.

Umnutzungspläne in Thannhausen beunruhigten die Bevölkerung

Nach der Veröffentlichung der Pläne habe es Unruhe in der Bevölkerung gegeben, berichtete Bürgermeister Alois Held in der jüngsten Stadtratssitzung. Held hatte vor der Sitzung noch einmal nachgelesen im Verfassungsschutzbericht, der Milli Görüs zumindest beobachtete. Er zitierte, dass zum Beispiel eine islamische Staats- und Gesellschaftsordnung angestrebt werde unter dem Rechtssystem der Scharia und unter Leitung der Türkei. "Ein Problem haben wir mit dem Dachverband, nicht mit den Thannhauser Muslimen", sagte Held in der Sitzung. Man wolle der Gruppierung nicht zu viel Raum geben in der Stadt. Man habe ja zum Beispiel den Friedhof umgebaut, um muslimische Bestattungen zu ermöglichen.

