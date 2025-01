Unachtsamkeit führt zu 4000 Euro Sachschaden in Thannhausen

Von einem Auffahrunfall in Thannhausen berichtet die Krumbacher Polizei. Demnach fuhr am Donnerstagnachmittag ein Autofahrer auf der Bahnhofstraße in der Mindelstadt in Richtung Norden. Als er verkehrsbedingt bremsen musste, fuhr ein 24-Jähriger, der sich hinter ihm befand, diesem aus Unachtsamkeit mit seinem Wagen hinten auf. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)

