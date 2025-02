Unbekannte spähen Kontodaten einer Thannhauserin aus

Wegen unberechtigter Abbuchungen vom Konto einer Frau aus Thannhausen ermittelt die Krumbacher Polizei. So wurden laut Polizei am 10. Februar von der Thannhauserin zwei unberechtigte Abbuchungen auf ihrem Konto eines Online-Bezahldienstes festgestellt. Unbekannte hatten offenbar ihre Login-Daten ausgespäht und missbraucht. Zudem erhielt sie Warnmeldungen über unbefugte Zugriffsversuche auf weitere ihrer Konten und Accounts. Der entstandene Vermögensschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Ermittlungen dauern an. (AZ)

