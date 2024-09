Unbekannter begeht Unfallflucht in Thannhausen, Polizei sucht Zeugen

In Thannhausen hat sich vor einigen Tagen einen Verkehrsunfall mit Unfallflucht ereignet. Nach Angaben der Polizei hat ein Autofahrer seinen Seat Cupra im Zeitraum von Freitag, 15 Uhr, bis Montag, 13 Uhr, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Bürgermeister-Raab-Straße abgestellt. Später stellte der Mann an seinem Wagen einen erheblichen Unfallschaden fest, aber keinen Hinweis auf den Verursacher. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 4000 Euro. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)