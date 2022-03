Unbekannter beschädigt Auto an E-Ladesäule in Thannhausen

Ein Mann stellt sein Auto an einer E-Ladesäule in Thannhausen ab. Als er zurückkommt, ist die Fahrertür beschädigt.

Ein Unbekannter hat am Freitagmorgen zwischen 6.50 und 9.18 Uhr die Fahrertür eines an einer E-Ladesäule geparkten Autos in der Edmund-Zimmermann-Straße in Thannhausen beschädigt.

Fahrertür von Auto an E-Ladesäule in Thannhausen beschädigt

Der 62-jährige Besitzer hatte seinen schwarzen BMW am Freitagmorgen auf dem Rewe-Parkplatz bei den Ladesäulen abgestellt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf ungefähr 3000 Euro und bittet Zeugen, sich telefonisch unter 08282/9050 zu melden. (AZ).